Агрессия РФ: Франция надеется на дипломатию, но допускает наращивание своих войск в Румынии

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что ее страна надеется, что кризис на границе Украины с Россией удастся решить с помощью диалога и дипломатии.

Но в случае, если это не сработает, Франция готова нарастить свои войска в соседней с Украиной Румынии, отметила она в эфире радио France Inter.

– Президент с другими руководителями мобилизовали все свои силы, чтобы добиться деэскалации… Диалог продолжается, и мы убеждены, что именно через диалог, именно через дипломатические и политические решения мы должны разрешить этот конфликт, – подчеркнула Парли.

Она отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова, если НАТО примет соответствующее решение, разместить военные элементы в Румынии, которая граничит с Украиной.

Министр добавила, что уже ездила в Румынию, чтобы обсудить этот вопрос.

Источник: France Inter