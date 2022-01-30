В Польше ожидают волну беженцев с территории Украины в случае нового военного вторжения России. В польском МВД считают, что количество беженцев может достигнуть даже миллиона человек.

Такое заявление сделал в эфире местного телевидения заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

– Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, которые будут спасаться от смерти. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны, — отметил Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к волне беженцев численностью до миллиона человек.

Вонсик подчеркнул, что Польше следует готовиться к худшему сценарию развития событий на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины. Он уточнил, что в настоящее время Варшава рассматривает несколько сценариев.

– Возможно, воплотятся более позитивные или не столь радикальные сценарии. Но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые могут появиться на нашей восточной границе, – рассказал замминистра.

По словам Вонсика, речь идет о подготовке медицинского обслуживания, проживания потенциальных беженцев и питания.

Он заверил, что беженцы из Украины будут находиться под защитой Польши, согласно Женевской конвенции. Варшава не будет отказывать им в поддержке, поскольку это предусмотрено международным правом и правилами сосуществования в цивилизованном мире.

Кроме того, Вонсик призвал не поддаваться истерике и панике. По его мнению, пока в Китае будут проходить Олимпийские игры-2022, президент РФ Владимир Путин не будет совершать нападение на Украину, чтобы не испортить отношения с Пекином.