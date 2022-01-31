Представители Совета Безопасности ООН во время заседания 31 января не будут отвлекаться на пропаганду, к которой может прибегнуть Россия.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее убеждению, Россия не сможет заблокировать проведение заседания Совета Безопасности, хотя непременно постарается это сделать.

– РФ будет отвлекать нас, но Совет Безопасности един. Мы готовы выслушать россиян, но будем готовы ответить на любую дезинформацию, которую они будут пытаться распространить во время этой встречи, – заверила Линда Томас-Гринфилд.

Представитель США при ООН напоминает, что россияне стянули 100 тыс. военных к границе, перебросили войска в Белоруссию и продолжают обострение. Поэтому заседание Совета Безопасности ООН 31 января будет еще одной возможностью найти дипломатический подход для поощрения РФ к деэскалации.

Кроме того, Линда Томас-Гринфилд уточнила, что Украина сама направляла письмо с призывом к созыву заседания Совета Безопасности ООН.

– Мы видели “российский учебник”, где последние, применяя дезинформацию, призывают украинцев не беспокоиться о нападении, но мы знаем, что он возможен, – отметила представительница США при ООН.

Поэтому сейчас США работают с украинским правительством над созданием обороны на случай нападения.

Так, начиная с 2014 года, США предоставили около $5 млрд поддержки, $200 млн из которых было предоставлено лишь на прошлой неделе.

Напомним, что 31 января состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН. Инициаторами его созыва стали Соединенные Штаты Америки.

Обсудить представители Совбеза намерены угрожающее поведение России против Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси.

Источник: United States Mission to the United Nations