Американские военные ликвидировали на территории Сирии главаря террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши.

Об этом объявил президент США Джо Байден. Заявление обнародовано на официальном сайте Белого дома.

По словам Байдена, лидер террористов был убит во время рейда американских военных специального назначения на северо-западе Сирии.

– В прошлую ночь по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших военных, мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ, — подчеркнул Байден.

Он уточнил, что все американские военные, задействованные в этой спецоперации, благополучно вернулись.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, миссия проводилась Центральным командованием США, которое сейчас контролирует военные операции на Ближнем Востоке.

Что известно о спецоперации

Как отмечает американский телеканал CNN, это был самый масштабный рейд американских войск в Сирии с 2019 года, когда США ликвидировали предыдущего главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает о нескольких погибших во время нынешней спецоперации.

По информации журналистов CNN и агентства AP, из Сирии поступила информация от неправительственной организации Syrian Civil Defense (известной также как Белые шлемы), что в результате спецоперации погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых шестеро детей и четыре женщины.

Организация Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека (Syrian Observatory for Human Rights), базирующаяся в Великобритании, также сообщила о 13 погибших (среди которых четверо детей и две женщины).

По информации Пентагона, жертв среди американцев нет.

События разворачивались в сирийском населенном пункте Атме (провинция Идлиб), расположенном вблизи границы между Сирией и Турцией.

По словам очевидцев, спецназ США приземлился на вертолетах и атаковал здание, где, вероятно, находился лидер ИГИЛ. В течение двух часов продолжалась перестрелка американских военных с вооруженными людьми. Очевидцы сообщили журналистам, что слышали непрерывную стрельбу и взрывы.

В небе при этом летали вертолеты, а американские военные призывали женщин и детей покинуть зону спецоперации.

На опубликованных с места операции фото видно, что верхний этаж дома полностью разрушен.

BREAKING: Biden says US Special Ops commandos killed ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in Syria. The hours-long op took place in Idlib. He was killed at beginning of the op when he detonated a bomb, killing himself and members of his family. https://t.co/TIyOuBNcYo pic.twitter.com/7dEOEkreWr — Rita Katz (@Rita_Katz) February 3, 2022

Высокопоставленный чиновник администрации президента США сообщил CNN, что во время спецоперации главарь ИГИЛ целенаправленно взорвал взрывное устройство. В результате погиб он сам и члены его семьи, в том числе женщины и дети.

За ходом спецоперации следили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

В последнее время ИГИЛ нарастила активность в Сирии и Ираке, пытаясь усилить свое влияние. С этой целью боевики совершили серию террористических атак

В прошлом месяце Исламское государство провело крупнейшую военную операцию с 2019 года. Террористы атаковали тюрьму в Сирии, где находились около 3 000 заключенных боевиков.

Поэтому нынешняя спецоперация стала военным успехом для Соединенных Штатов. Убийство главаря ИГИЛ является значительным ударом по террористической группировке.

Следует отметить, что Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши стал новым лидером ИГИЛ в октябре 2019 года после ликвидации предыдущего главаря – Абу Бакра аль-Багдади. Тогда американские военные также провели спецоперацию в Сирии по уничтожению аль-Багдади.

Читайте США нанесли смертельный удар по боевику ИГИЛ после терактов в Кабуле

Источник: Белый дом, CNN, AP