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Ветеран PRO в Дії: какие услуги могут получить защитники и их семьи

посвідчення ветерана війни
Фото: Depositphotos

В приложении Дія появился новый раздел Ветеран PRO – цифровое пространство для ветеранов и их семей. Новый раздел автоматически появится у тех пользователей, которые имеют удостоверение ветерана в приложении.

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно обновить Дию, перейти в раздел Сервисы, выбрать Ветеран PRO и нажать нужную услугу.

Какие сервисы доступны в Ветеран PRO

В новом цифровом пространстве уже доступны шесть государственных услуг, которые раньше требовали времени, очередей и обращений в различные учреждения.

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  • Поиск специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных особ
  • Ветеранский спорт
  • єОселя
  • єВідновлення
  • Установление статуса особы с инвалидностью вследствие войны
  • Подача заявления о субсидии

По данным Минцифры, в Украине сейчас зарегистрировано более 1,3 млн ветеранов и ветеранок, поэтому цель нового пространства – сделать их взаимодействие с государством максимально быстрым и удобным.

– Ветеран PRO – цифровое пространство для ветеранов и их семей, где собраны все ключевые услуги. Без очередей и бюрократии – все в смартфоне. Это о уважении, человечности и доступности цифровых услуг для наших защитников, – подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифре отметили, что планируют расширять перечень услуг в Ветеран PRO, чтобы охватить еще больше потребностей украинских защитников и защитниц.

Ранее стало известно, что Кабинет министров упростил процедуру подачи заявлений на получение ветеранами компенсации части арендной платы за жилье.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

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