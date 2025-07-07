Ветеран PRO в Дії: какие услуги могут получить защитники и их семьи
В приложении Дія появился новый раздел Ветеран PRO – цифровое пространство для ветеранов и их семей. Новый раздел автоматически появится у тех пользователей, которые имеют удостоверение ветерана в приложении.
Чтобы воспользоваться сервисами, нужно обновить Дию, перейти в раздел Сервисы, выбрать Ветеран PRO и нажать нужную услугу.
Какие сервисы доступны в Ветеран PRO
В новом цифровом пространстве уже доступны шесть государственных услуг, которые раньше требовали времени, очередей и обращений в различные учреждения.
- Поиск специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных особ
- Ветеранский спорт
- єОселя
- єВідновлення
- Установление статуса особы с инвалидностью вследствие войны
- Подача заявления о субсидии
По данным Минцифры, в Украине сейчас зарегистрировано более 1,3 млн ветеранов и ветеранок, поэтому цель нового пространства – сделать их взаимодействие с государством максимально быстрым и удобным.
– Ветеран PRO – цифровое пространство для ветеранов и их семей, где собраны все ключевые услуги. Без очередей и бюрократии – все в смартфоне. Это о уважении, человечности и доступности цифровых услуг для наших защитников, – подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Минцифре отметили, что планируют расширять перечень услуг в Ветеран PRO, чтобы охватить еще больше потребностей украинских защитников и защитниц.
Ранее стало известно, что Кабинет министров упростил процедуру подачи заявлений на получение ветеранами компенсации части арендной платы за жилье.