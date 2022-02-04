Рейтинг Шольца на фоне его нечеткой позиции по отношению к Украине ухудшается — опрос

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольц и Социал-демократической партии, членом которой он является, резко ухудшился.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Infratest Dimap. В частности, поддержка немцами социал-демократов уменьшилось и теперь составляет 22%.

Личный рейтинг одобрения действий Олафа Шольца также снизился на 17 процентных пунктов. В то же время поддержка консервативного Христианско-демократического союза выросла до 27%.

Дело в том, что немцы хотят, чтобы их лидер был более заметным в дипломатических усилиях. В то же время Германия в последнее время подвергается критике не только со стороны Киева за свой отказ поставлять оружие, но и критике со стороны ряда европейских стран, которые уже предоставляют военную помощь Украине.

Но и здесь не все так просто, поскольку Шольц пытается поддержать взгляды немецкой общественности на Россию. А они часто довольно противоречивые.

В целом опросы показывают, что немцы считают своим партнером США. Но немецкая общественность не воспринимает путинскую Россию как прямую угрозу.

В опросе, проведенном до наращивания российских войск на границе с Украиной, в декабре прошлого года, только 16% опрошенных немцев видели в России угрозу своим ценностям. А вот более 80% были склонны считать РФ либо незначительной угрозой, либо вообще были уверены, что она ничем не угрожает.

Кроме того, принципиальное ограничение экспорта оружия в кризисные регионы поддерживают не только в правительстве, но и 71% граждан Германии.