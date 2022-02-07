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РФ стягивает военную технику к границам Украины: CNN показало фото со спутника

Валентина Летяк редактор ленты
танки РФ

Крупная российская военная база в Ельне Смоленской области почти опустела за последние несколько дней. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, полученные CNN у компании Maxar. По данным издания, танки, артиллерию и другую бронетехнику, скорее всего, переместили южнее, то есть ближе к границам с Украиной.

В конце 2021 года туда завезли большое количество вооружения, в том числе около 700 танков, БМП и пусковых установок баллистических ракет, но на снимках, полученных 6 февраля, большей части этого оборудования уже нет на месте. Это подтверждают эксперты.

При этом видеоролики в соцсетях за последние несколько дней показывают, что часть этого оборудования по железной дороге перемещается на юг, в Брянскую область, которая находится недалеко от Украины.

– Есть несколько признаков, указывающих на то, что войска начали развертывание в передовых лагерях, чтобы соединиться со своим заранее размещенным оборудованием. Видео, размещенное в социальных сетях, свидетельствует о том, что некоторые войска из Сибири, чья техника уже переброшена на объекты в Смоленске и Брянске, находятся в процессе развертывания, – говорит Томас Буллок, аналитик Janes.

В Курске, который примерно в 100 км от украинской границы, тоже наблюдается значительное передвижение техники и военных.

Филип Карбер, президент фонда Потомак в Вашингтоне, который также подробно изучал передвижение российских войск, сказал, что самое значительное наступательное соединение России – Первая гвардейская танковая армия, которая обычно дислоцируется в районе Москвы, – продвинулось на юг на 400 км.

CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Владимир Путин собрал 70% военного персонала и оружия на границах Украины.

Военный эксперт Конрад Музыка в Twitter также обнародовал снимки этих российских баз.

 

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Накануне чиновники Белого дома на встрече с конгрессменами и сенаторами говорили о том, что Российская Федерация стянула к границам Украины около 70% армии, которая может совершить масштабное вторжение.

По их оценкам, во время нападения могут погибнуть до 50 тыс. мирных жителей и до 25 тыс. украинских защитников.

Они также назвали пять возможных сценариев нападения России.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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