РФ стягивает военную технику к границам Украины: CNN показало фото со спутника

Крупная российская военная база в Ельне Смоленской области почти опустела за последние несколько дней. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, полученные CNN у компании Maxar. По данным издания, танки, артиллерию и другую бронетехнику, скорее всего, переместили южнее, то есть ближе к границам с Украиной.

В конце 2021 года туда завезли большое количество вооружения, в том числе около 700 танков, БМП и пусковых установок баллистических ракет, но на снимках, полученных 6 февраля, большей части этого оборудования уже нет на месте. Это подтверждают эксперты.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. ????: @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t

При этом видеоролики в соцсетях за последние несколько дней показывают, что часть этого оборудования по железной дороге перемещается на юг, в Брянскую область, которая находится недалеко от Украины.

В Курске, который примерно в 100 км от украинской границы, тоже наблюдается значительное передвижение техники и военных.

Филип Карбер, президент фонда Потомак в Вашингтоне, который также подробно изучал передвижение российских войск, сказал, что самое значительное наступательное соединение России – Первая гвардейская танковая армия, которая обычно дислоцируется в районе Москвы, – продвинулось на юг на 400 км.

CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Владимир Путин собрал 70% военного персонала и оружия на границах Украины.

Военный эксперт Конрад Музыка в Twitter также обнародовал снимки этих российских баз.

Secondly, we are seeing a massive influx of vehicles and personnel in Kursk where elements of the 6th CAA are stationed. Subunits from the 9th Artillery Brigade may have arrived, along with another BTG. We are now waiting for Iskanders and probably guests from the High North. pic.twitter.com/ry6QrVD3YU

— Konrad Muzyka — Rochan Consulting (@konrad_muzyka) February 6, 2022