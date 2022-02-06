Россия стянула к границам Украины 70% войск, необходимых для вторжения — СМИ

Российская Федерация продолжает активно наращивать войска возле границ Украины. В настоящее время Россия стянула к границам Украины около 70% армии, которая может совершить масштабное вторжение.

Об этом заявили чиновники Белого дома на встрече с конгрессменами и сенаторами, сообщают иностранные СМИ. В ней приняли участие министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и другие.

По их оценкам, во время нападения РФ на Украину могут погибнуть до 50 тыс. мирных жителей и до 25 тыс. наших защитников. Они считают, что война будет способствовать появлению миллионов беженцев и повлечет за собой кризис в Европе.

В администрации президента США сообщили о пяти возможных сценариях нападения России. По данным СМИ, если президент РФ Владимир Путин выберет наиболее агрессивный сценарий, то он попытается захватить Киев и устранить власть в Украине.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли считает, что Путин может принять решение о вторжении не раньше второй половины февраля. Тогда завершится Олимпиада-2022 в Пекине, а земля полностью замерзнет (это облегчит перемещение тяжелых транспортных средств).

Однако остается возможность, что Путин может сначала проверить реакцию Запада. В частности, начать массовые кибератаки, парализующие украинские электросети и коммуникации.