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Имеем скоординированные усилия – Белый дом о заявлениях Байдена и Шольца о ПП-2

Татьяна Забожко редактор ленты
Имеем скоординированные усилия – Белый дом о заявлениях Байдена и Шольца о ПП-2

США и Германия работают слаженно, а их усилия по сдерживанию российской агрессии скоординированы.

Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов, почему канцлер Германии во время пресс-конференции в Овальном кабинете прямо не поддержал президента Соединенных Штатов Джо Байдена о заморозке Северного потока-2.

– Вы слышали, как президент очень четко сказал, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Северного потока-2 больше не будет, и мы покончим с ним.

Канцлер Германии также сообщил, что мы очень скоординированы в наших усилиях, – отметила Джен Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, стороны предпочитают проводить переговоры дипломатическим путем.

Кроме того, она подчеркнула, что Северный поток-2 пока не работает.

– Мы согласны, что газопровод является рычагом влияния на президента Владимира Путина и россиян. Немецкие регуляторы приостановили сертификацию трубопровода. И мы очень четко говорили и приватно, и публично о том, что сертификации не будет, если Россия вторгнется, – уточнила пресс-секретарь Белого дома.

7 февраля президент США Джо Байден встречался в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины.

Впоследствии во время пресс-конференции Байден четко заявил, что проект Северный поток-2 не будет реализован, если Россия вторгнется в Украину.

Тем временем Олаф Шольц даже отказался назвать проект, но позже в комментарии журналистам заверил, что будет оставаться на стороне США.

Источник: White House

Фото: Getty Images

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