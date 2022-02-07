Обсудят угрозу нападения РФ: Шольц сегодня встретится с Байденом в Вашингтоне

В понедельник, 7 февраля, в Белом доме американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц обсудят потенциальную новую агрессию России по отношению к Украине.

Согласно плану, переговоры продлятся полтора часа. Среди других тем – безопасность Европы и альтернативные пути поставок туда газа.

Джо Байден, комментируя недавние прихоти Москвы, подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин “хочет то, чего не сможет получить”.

Действия Москвы также прокомментировал Олаф Шольц перед выездом в США.

– С одной стороны, Россия должна знать, что любая агрессия против Украины будет стоить дорого, а с другой – мы ищем возможности возобновить переговоры, – заявил глава немецкого правительства.

Стоит отметить, что уже через неделю – 14 февраля – канцлер Германии приедет в Киев с первым официальным визитом. Запланированы переговоры Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

А уже на следующий день, 15 февраля, у главы немецкого правительства запланирован визит в Россию. Олаф Шольц рассказывал, что намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить тему наращивания российских войск у границ Украины.

В интервью СМИ канцлер Германии подчеркивал, что нарушение территориальной целостности Украины будет иметь высокую цену для РФ.

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