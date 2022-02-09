Накануне в парламенте Словакии произошла перепалка во время обсуждения оборонного соглашению с США. Депутаты ĽSNS (Народной партии — Наша Словакия) Андрей Медвецкий и Петер Крупа встали со словацким флагом у трибуны спикера и заблокировали ее.

На это отреагировали депутаты SaS (Свобода и Словакия) Яна Битто Циганикова и Мирослав Жияк — они развернули перед трибуной украинский флаг. Депутат Медвецкий схватил бутылку с водой и облил сначала Жияка, а потом вылил воду на украинский флаг и пытался его вырвать, но не смог.

В этот момент к трибуне подошли соратники ĽSNS — Марек Котлеба и Станислав Мизик, которые сорвали украинский флаг. Кроме того, Марек Котлеба сорвал Жияку респиратор.

Посольство Украины в Словакии требует от всех причастных к инциденту принести извинения.

Кроме того, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок подтвердил неизменную твердую позицию Словакии в поддержке Украины, сообщили в украинском посольстве.

— Есть поддержка и в национальном совете Республики Словакия! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы и Андрея Медвецкого не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений! – говорится в сообщении посольства.

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия якобы уже не вернет временно оккупированный Крым Украине. При этом санкции, введенные против России, по его словам, наносят ущерб экономике Словакии.

МИД Украины потребовали опровержения заявления министра экономики Словакии.

Источник: slovensko.hnonline