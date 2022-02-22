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Байден подписал указ о санкциях против “ДНР” и “ЛНР”

Юля Захарченко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против террористических образований “ЛНР” и “ДНР”. Речь идет о запрете инвестиций, торговле и финансировании псевдореспублик.

По данным Белого дома, под санкции США попадают все лица, которые будут экономически сотрудничать с “ДНР” и “ЛНР”.

— Российская Федерация признала “ДНР” и “ЛНР” в Украине, что противоречит обязательствам РФ по Минским договоренностям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, поэтому представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — идет речь в документе.

Согласно указу, запрещены инвестиции, торговля, импорт и экспорт любых товаров, услуг или технологий от Америки на временно оккупированные территории, финансирование или любые гарантии от граждан США об обеспечении средствами псевдореспублик.

На территории Америки планируют заблокировать счета и имущество лиц, связанных с “ЛДНР” (список определит Министерство финансов США).

В то же время людям, имеющим связи с террористическими образованиями “ЛНР” и “ДНР”, запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки.

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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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