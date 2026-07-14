Государственный секретарь США Марк Рубио объявил о намерении Вашингтона значительно усилить кампанию против Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает CNN.

Рубио о Международном уголовном суде

По его словам, Вашингтон хочет дипломатически изолировать суд и призвать другие государства отказаться от сотрудничества с ним.

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В своей колонке для The Wall Street Journal Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать все доступные инструменты, чтобы “демонтировать МУС кирпич за кирпичом”. Он обвинил суд в использовании международного права как инструмента давления на США и назвал его деятельность угрозой для американских военных и чиновников.

По словам Рубио, кампания предусматривает не только ужесточение санкций против должностных лиц МУС, но и возможное введение визовых ограничений, запретов на въезд и других мер. Кроме того, Вашингтон хочет убеждать государства-участники Римского устава (устав МУС) выйти из состава суда и прекратить его финансирование.

Администрация Трампа также обращается в страны, не являющиеся членами МУС, с призывом поддержать дипломатическую кампанию против суда. По словам Марко Рубио, особое внимание США уделят государствам, которые получают американскую помощь или пользуются гарантиями безопасности Вашингтона.

Противостояние между США и судом продолжается еще с первой каденции Дональда Трампа. Тогда американские власти резко критиковали намерения МУС расследовать возможные военные преступления американских военных в Афганистане. После возвращения Трампа в Белый дом администрация уже ввела санкции против представителей МУС из-за расследований, связанных с США и Израилем.

В своей статье Рубио также подверг резкой критике международные правозащитные организации, которые призвали Международный уголовный суд проверить действия Соединенных Штатов во время операций в Иране и депортаций в Сальвадор. Глава Госдепа заявил, что суд поддерживают глобалисты, неправительственные организации и правительства, настроенные враждебно к Соединенным Штатам.

В то же время исполнительный директор правозащитной организации DAWN Омар Шакир отверг обвинения Рубио. Он подчеркнул, что организация призвала расследовать все возможные военные преступления вне зависимости от того, кто их совершил. По его мнению, действия американских властей подрывают международный правопорядок.

Источник : CNN

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