Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение не менять свою позицию относительно допуска сборной России к международным соревнованиям под своей эгидой, несмотря на обновление рекомендации Международного олимпийского комитета.

Об этом пишут пропагандистские российские СМИ, ссылаясь на слова главного координатора по коммуникациям ФИБА Лиз Фултон.

ФИБА не допустила Россию к соревнованиям

По ее словам, Центральный совет ФИБА утвердил сохранение ограничений для команд России и Беларуси в отношении соревнований. Таким образом, россияне не будут допущены к юношескому чемпионату Европы по баскетболу 2026 года.

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В то же время, после рекомендаций МОК ФИБА сняла ограничения на участие спортсменов из этих двух стран в юношеских соревнованиях.

Кроме того, россияне и белорусы получили разрешение на регистрацию команд U-21 для участия в турнирах Юношеской лиги наций ФИБА по баскетболу 3х3, которые пройдут в Китае и Малайзии.

Все остальные команды сборной России по баскетболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИБА с марта 2022 года.

Напомним, в начале июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничении участия спортсменов из России в международных соревнованиях и восстановил права Олимпийского комитета РФ.

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