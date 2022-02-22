Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Соединенное Королевство объявит о новых санкциях в отношении России в связи с ее решением признать “независимость” незаконных “ДНР” и “ЛНР”, а также из-за решения ввести российские войска в Украину.

Об этом сообщает телеканал CNN.

— Ее [России] действия будут иметь серьезные экономические последствия, — заявил Вудворд на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник вечером.

По ее словам, действия России будут иметь серьезные и далеко идущие последствия для жизни людей, суверенитета Украины и международного права.

Вудворд считает, что Россия поставила мир на грань.

— Совбез ООН должен быть един, призывая Россию к немедленной деэскалации, осуждая агрессию против суверенного государства и защищая территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию отступить, — сказала Вудворд.

Напомним, что 21 февраля вечером президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза РФ. По итогу было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В прямом эфире Путин подписал соответствующие указы, а также “договоры о дружбе” с главарями террористов.