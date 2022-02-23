Кулеба в Вашингтоне обсудил с Байденом предстоящие санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Вашингтон, где обсудил с президентом США Джо Байденом ужесточение санкционного режима против России.

Как говорится на сайте министерства, Дмитрий Кулеба обсудил санкции с американским лидером незадолго до брифинга Президента США, на котором он объявил о новых санкциях против Российской Федерации.

– Президент Байден подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Он сообщил о решении Соединенных Штатов ввести ряд санкций против России за ее неправомерные действия по признанию независимости так называемых ЛНР и ДНР. Американский лидер заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины, — говорится в сообщении.

Представитель Украины выразил благодарность президенту Байдену за политическую, макрофинансовую и военную помощь на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ.

Он выделил ведущую роль Джозефа Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности.

— Дмитрий Кулеба отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу, — добавляется в сообщении.

Глава украинского МИД подтвердил приглашение от имени Президента Украины Владимира Зеленского Президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом.

Напомним, вечером 22 февраля президент США объявил о введении новых санкций против России из-за решения российского президента Владимира Путина о признании “Л/ДНР”.

Президент Байден заявил, что Россия приступила к вторжению на территорию Украины.