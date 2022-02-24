Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с официальным обращением из-за вторжения российских войск в Украину и призвал Москву немедленно прекратить военные действия.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Альянса.

– Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизнь большого количества мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, РФ избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны, — подчеркивается в заявлении.

Столтенберг отметил, что такие действия Москвы угрожают евроатлантической безопасности и являются серьезным нарушением международного права.

– Я призываю РФ немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины… Мы поддерживаем народ Украины в это страшное время, – заявил генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что союзники по НАТО соберутся на встречу, чтобы обсудить последствия подобных действий РФ.

Он заверил, что Альянс сделает все для защиты стран-союзников.

Источник: НАТО