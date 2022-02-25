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Факты / Мир / Мировые новости

Польша и Чехия закрывают свое небо для российских самолетов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Літак, переліт, аеропорт

Правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Соответствующее постановление поручил подготовить премьер-министр Матеуш Моравецкий в связи с вторжением войск РФ в Украину.

— Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний, — сообщил он в социальной сети Twitter.

Депутат от коалиции польских консервативных партий Конфедерация Роберт Винницкий отметил, что “польское воздушное пространство является одним из основных каналов воздушного сообщения из России на Запад” и что “из соображений безопасности необходимо закрыть пространство для россиян, чтобы прекратить боевые действия в Украине, и призвать к таким же действиям прибалтов, скандинавов и румын”.

Впоследствии крупнейшая польская авиакомпания LOT заявила о приостановке полетов в РФ с 15.00. Компания выполняла рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Кроме Польши, для российских авиакомпаний закроет свое пространство и Чехия. Об этом сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка. Из Чехии выполнялись рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

— Это касается всех самолетов, которые будут вылетать из аэропортов Чехии, мы согласны с этими шагами с Польшей, — сказал Купка.

Чехия с 25 февраля прекратила выдачу виз гражданам России, за исключением случаев гуманитарного характера.

Министры рекомендуют ту же процедуру другим европейским странам. Уже выданные визы российским гражданам проверят.

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