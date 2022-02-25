Правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Соответствующее постановление поручил подготовить премьер-министр Матеуш Моравецкий в связи с вторжением войск РФ в Украину.

— Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний, — сообщил он в социальной сети Twitter.

Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Депутат от коалиции польских консервативных партий Конфедерация Роберт Винницкий отметил, что “польское воздушное пространство является одним из основных каналов воздушного сообщения из России на Запад” и что “из соображений безопасности необходимо закрыть пространство для россиян, чтобы прекратить боевые действия в Украине, и призвать к таким же действиям прибалтов, скандинавов и румын”.

Polska przestrzeń powietrzna jest obecnie jednym z głównych kanałów transportu lotniczego z Rosji na Zachód. Należy, ze względów bezpieczeństwa, zamknąć przestrzeń dla Rosjan do zakończenia działań wojennych na Ukrainie i wezwać do tego samego Bałtów, Skandynawów oraz Rumunów. pic.twitter.com/4wZkWez47F — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) February 25, 2022

Впоследствии крупнейшая польская авиакомпания LOT заявила о приостановке полетов в РФ с 15.00. Компания выполняла рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

W związku z bieżącą sytuacją od godziny 15.00 PLL LOT zawiesza połączenia do Moskwy oraz St. Petersburga. Dla rejsów tranzytowych zostaną opracowane alternatywne trasy przelotów. Dział obsługi klienta LOT-u będzie kontaktował się z pasażerami przebywającymi na terenie Rosji. https://t.co/Aeh0Ud5MW5 — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) February 25, 2022

Кроме Польши, для российских авиакомпаний закроет свое пространство и Чехия. Об этом сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка. Из Чехии выполнялись рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

— Это касается всех самолетов, которые будут вылетать из аэропортов Чехии, мы согласны с этими шагами с Польшей, — сказал Купка.

Чехия с 25 февраля прекратила выдачу виз гражданам России, за исключением случаев гуманитарного характера.

Министры рекомендуют ту же процедуру другим европейским странам. Уже выданные визы российским гражданам проверят.