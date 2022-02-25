Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Санкции предполагают заморозку счетов президента и главы МИД РФ.

В санкционном листе отмечается, что президент Российской Федерации обладает высшей властью над политикой российского правительства и российских вооруженных сил, потому санкции вводятся, так как в феврале 2022 года Владимир Путин отдал приказ российским ВС начать вторжение в Украину, подрывая и угрожая территориальной целостности, суверенитету или независимости нашей страны.

Касательно Сергея Лаврова указано, что он является членом Совета Безопасности России и высокопоставленным членом правительства РФ, принимающим ключевые решения.

— Тем самым он причастен к попыткам правительства РФ дестабилизировать Украину, подорвать и поставить под угрозу территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины.

Ранее, 25 февраля, Европейский Союз также принял решение заморозить активы президента Путина и министра Лаврова.

В тот же день в правительстве Германии заявили, что готовы пересмотреть решение об отключении России от SWIFT. Ранее ФРГ являлась одной из стран, выступавшей против такого ограничения РФ.

Источник: Правительство Великобритании