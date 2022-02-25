Германия готова пересмотреть свое решение по отключение России от SWIFT

Правительство Германии готово пересмотреть решение касательно отключения России от SWIFT.
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Представитель германского правительства ранее заявлял, что отключение России из SWIFT будет технически сложно организовать, а такой шаг повлияет на транзакции для ФРГ и германских предприятий в России.
Позже на встрече в Париже министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ готовы пересмотреть свое решение.
— Мы открыты (к отключению РФ от SWIFT, — Ред.), но все должны знать, что вы делаете, — сказал он.
Ранее Германия являлась одной из стран, которая выступала против такого ограничения России.
Вечером 25 февраля глава МИД Германии Аналлена Бербок рассказала о позиции ФРГ по поводу того, почему они не хотят действовать решительно и отключить Россию от межбанковской системы.
— В эти минуты, последние часы, эмоции зашкаливают, и слова, такие как отключение от SWIFT, звучат очень резко. Но в этот момент мы вопреки всему… должны сохранять голову холодной. Важно, чтобы мы вводили санкции, которые будут целенаправленно действовать на систему власти, а не только громко звучать, – сказала она.
Глава МИД ФРГ заявила, что страны Запада ранее имели негативный опыт с отключением Ирана от SWIFT, когда данный шаг привел к невозможности финансировать гуманитарные проекты за границей.
Аналенна Бербок объяснила позицию Германии, подкрепив аргументом про российских бабушек.
— Если, к примеру, внучка живет в странах Европы и у неё будет желание перевести деньги своей бабушке, пускай это звучит несущественно, но она не сможет сделать перевод (денег, — Ред.). В то же время те, кто сейчас несет ответственность за пролитие крови, смогут переводить средства, и, несмотря на это, проводить свои финансовые операции… Поэтому на данный момент, я подчеркиваю, на сегодня мы вносим в список только крупные банки, – сказала глава МИД ФРГ.
Из-за позиции Берлина касательно отключения Росиии от SWIFT, Верховная Рада Украины зарегистрировала петицию с призывом к правительству ФРГ, чтобы российская финансовая система была исключена из межбанковских операций SWIFT по всему миру.