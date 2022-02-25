Германия готова пересмотреть свое решение по отключение России от SWIFT

Правительство Германии готово пересмотреть решение касательно отключения России от SWIFT.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Представитель германского правительства ранее заявлял, что отключение России из SWIFT будет технически сложно организовать, а такой шаг повлияет на транзакции для ФРГ и германских предприятий в России.

Позже на встрече в Париже министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ готовы пересмотреть свое решение.

— Мы открыты (к отключению РФ от SWIFT, — Ред.), но все должны знать, что вы делаете, — сказал он.

Ранее Германия являлась одной из стран, которая выступала против такого ограничения России.

Вечером 25 февраля глава МИД Германии Аналлена Бербок рассказала о позиции ФРГ по поводу того, почему они не хотят действовать решительно и отключить Россию от межбанковской системы.

— В эти минуты, последние часы, эмоции зашкаливают, и слова, такие как отключение от SWIFT, звучат очень резко. Но в этот момент мы вопреки всему… должны сохранять голову холодной. Важно, чтобы мы вводили санкции, которые будут целенаправленно действовать на систему власти, а не только громко звучать, – сказала она.