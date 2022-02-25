Европейский Союз согласился заморозить активы президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Страны Запада отказываются предоставить гарантии безопасности Украине, когда Россия напала на ряд украинских городов и областей, при этом как вид помощи против официальной Москвы вводятся санкции.

Сегодня, 25 февраля, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал на своей странице в Twitter, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли пакет санкций, и “замораживание активов включает президента России и министра иностранных дел”.

Единодушное решение ЕС, являющееся частью более широкого пакета санкций, свидетельствует о том, что западные государства переходят к беспрецедентным мерам, чтобы заставить Путина остановить жестокое вторжение в соседнюю Украину и не развязывать большую войну в Европе.

В то же время министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что этот шаг станет уникальным в истории.

— …Это уникальный шаг в истории ядерного государства, страны, которая имеет постоянное место в Совете безопасности. Но тоже показывает…, насколько мы едины, – сказал он.

Сейчас непонятно, какими будут фактические последствия для Путина и Лаврова, и насколько важны их активы в ЕС.

Обозреватели и эксперты отмечают, что не менее серьезным шагом было бы запретить Путину и Лаврову поездки в ЕС, но лидеры ЕС уже дали понять, что это пока не будет рассматриваться хотя бы потому, что может усложнить дипломатические шаги, когда все стороны сядут за стол переговоров.

25 февраля правительство Германии готово пересмотреть решение об отключении России от SWIFT. Ранее ФРГ являлась одной из стран, выступавшей против такого ограничения РФ.