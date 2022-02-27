Белый дом вместе с Европейской комиссией, Францией, Германией, Италией, Великобританией и Канадой объявили, что исключат некоторые российские банки из системы SWIFT, которая соединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру.

Отключение банков от международной финансовой системы нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе, говорится в совместном заявлении.

Война России представляет собой посягательство на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны.

Страны заявили, что они полны решимости продолжать возлагать на Россию санкции, которые еще больше изолируют РФ от международной финансовой системы.

— Мы реализуем эти меры в ближайшие дни, — говорится в заявлении.

В частности, США и ряд европейских стран:

Во-первых, обязуется исключить отдельные российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

Во-вторых, страны обязуются ввести ограничительные меры, которые не позволят центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать воздействие ранее наложенных санкций.

В-третьих, страны обязуются действовать против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине.

Кроме того, будет создана трансатлантическая оперативная группа, которая будет выявлять и замораживать активы подпадающих под санкции лиц и компаний.

— Мы обязуемся применять санкции в отношении российских должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и так далее, — отмечается в сообщении.

Россия создала четвертые по величине резервы иностранной валюты в мире на сумму более 630 млрд долларов, отказавшись от долларовых резервов. Оба шага обеспечивают защиту от санкций США, даже несмотря на то, что широкомасштабный пакет мер, принятый на этой неделе, уже привел к серьезным нарушениям в российской экономике.

— Мы коллективно планируем ввести меры, чтобы Россия не могла использовать резервы своего центрального банка для поддержки своей валюты и тем самым подорвать влияние наших санкций. Это покажет, что предполагаемая защита российской экономики от санкций — на самом деле миф. 600 с лишним миллиардов долларов российских валютных резервов сильны только в том случае, если Путин может их использовать. Не имея возможности купить рубль у западных финансовых институтов, центральный банк Путина потеряет способность компенсировать воздействие наших санкций, — сказал чиновник из Белого дома.

Кроме того, администрация Байдена надеется, что действия против центробанка РФ фактически затормозят войну России в Украине.