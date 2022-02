Глава Еврокомиссии предупредила об усилении санкций, если РФ обострит конфликт

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждает, что в том случае, если РФ обострит конфликт с Украиной, ее ждут новые усиленные санкции. Об этом она заявила во вторник, 22 февраля.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что именно Россия сфабриковала этот кризис, а также – что именно Москва несет ответственность за нынешнюю эскалацию.

Она добавила, что Северный поток-2 необходимо оценивать с учетом безопасности энергоснабжения для всей Европы.

I welcome the EU countries’ agreement on new sanctions against Russia.

Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.

We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH

