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Факты / Мир / Мировые новости

Молдова не будет вводить санкции против РФ – МИД

Людмила Богданова редактор ленты
Ніку Попеску

Молдова сохраняет нейтралитет по поводу полномасштабного наступления Российской Федерации на Украину. Официальный Кишинев не будет вводить санкции против России.

Об этом в эфире местного телеканала TV8 сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

— Молдова – нейтральное государство. Из этого мы исходим в этом случае. Мы не будем вмешиваться в конфликт на чьей-либо стороне. Также Молдова не будет присоединяться к каким-либо санкциям.

Отказ от введения санкций глава дипломатии Молдовы объяснил тем, что экономика страны очень зависима от РФ.

— Такое решение было принято по экономическим соображениям, поскольку экономика Молдовы слишком зависима от связей с Россией, в частности, в области энергетики.

Также министр подчеркнул, что Молдова оказывает помощь беженцам.

Фото: Нику Попеску

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