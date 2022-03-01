Молдова не будет вводить санкции против РФ – МИД

Молдова сохраняет нейтралитет по поводу полномасштабного наступления Российской Федерации на Украину. Официальный Кишинев не будет вводить санкции против России.
Об этом в эфире местного телеканала TV8 сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
— Молдова – нейтральное государство. Из этого мы исходим в этом случае. Мы не будем вмешиваться в конфликт на чьей-либо стороне. Также Молдова не будет присоединяться к каким-либо санкциям.
Отказ от введения санкций глава дипломатии Молдовы объяснил тем, что экономика страны очень зависима от РФ.
— Такое решение было принято по экономическим соображениям, поскольку экономика Молдовы слишком зависима от связей с Россией, в частности, в области энергетики.
Также министр подчеркнул, что Молдова оказывает помощь беженцам.
Фото: Нику Попеску