Сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф мужской Лиги наций.

Это произошло после того, как Болгария уступила Франции в заключительном матче основного этапа.

Украина вышла в плей-офф Лиги наций

Украина обыграла Германию в четырех сетах и сохранила шансы на плей-офф волейбольной Лиги наций-2026. Путевка в плей-офф для сине-желтых зависела от матча Болгария — Франция. В первой семёрке команда могла остаться только в случае поражения болгар.

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В итоге Франция обыграла Болгарию в трех сетах 3:0 (21:25, 22:25, 21:25), что лишило сборную Болгарии шансов на плей-офф.

Турнирная таблица Лиги наций

1. Япония – 12 побед, 30 очков;

2. Польша – 10 побед, 29 очков;

3. Словения – 10 побед, 26 очков;

4. Италия – 8 побед, 26 очков;

5. США – 8 побед, 25 очков;

6. Турция – 8 побед, 22 очка;

7. Украина – 7 побед, 23 очка.

Соперником Украины станет сборная Польши, которая заняла второе место на групповом этапе.

Матчи плей-офф мужской Лиги наций по волейболу начнутся 29 июля.

Для Украины это будет вторая встреча с Польшей в сезоне Лиги наций по волейболу. В первом матче украинцы вели 2:0 по сетам, но уступили полякам в тай-брейке.

Источник : Суспільне

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