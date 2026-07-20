Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций по волейболу
- Украина впервые в истории вышла в плей-офф мужской Лиги наций по волейболу после поражения Болгарии от Франции.
- В четвертьфинале Лиги наций сборная Украины встретится с Польшей, которой ранее уступила в тай-брейке.
Сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф мужской Лиги наций.
Это произошло после того, как Болгария уступила Франции в заключительном матче основного этапа.
Украина вышла в плей-офф Лиги наций
Украина обыграла Германию в четырех сетах и сохранила шансы на плей-офф волейбольной Лиги наций-2026. Путевка в плей-офф для сине-желтых зависела от матча Болгария — Франция. В первой семёрке команда могла остаться только в случае поражения болгар.
В итоге Франция обыграла Болгарию в трех сетах 3:0 (21:25, 22:25, 21:25), что лишило сборную Болгарии шансов на плей-офф.
Турнирная таблица Лиги наций
- 1. Япония – 12 побед, 30 очков;
- 2. Польша – 10 побед, 29 очков;
- 3. Словения – 10 побед, 26 очков;
- 4. Италия – 8 побед, 26 очков;
- 5. США – 8 побед, 25 очков;
- 6. Турция – 8 побед, 22 очка;
- 7. Украина – 7 побед, 23 очка.
Соперником Украины станет сборная Польши, которая заняла второе место на групповом этапе.
Матчи плей-офф мужской Лиги наций по волейболу начнутся 29 июля.
Для Украины это будет вторая встреча с Польшей в сезоне Лиги наций по волейболу. В первом матче украинцы вели 2:0 по сетам, но уступили полякам в тай-брейке.