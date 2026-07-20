Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении девятой подряд волны авиаударов по военным объектам Ирана. По данным американских военных, операция была направлена ​​на дальнейшее ослабление способностей Тегерана, которые, по утверждению Вашингтона, используются для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

Об этом сообщается в сообщении Центрального командования США в соцсети X.

Удары США по Ирану

В CENTCOM отметили, что новый этап операции начался в 19:00 по восточному времени 19 июля, а уже в 22:00 командование объявило о его успешном завершении.

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В ходе ударов американские силы поразили ряд военных целей, среди которых командные центры, объекты противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морская инфраструктура, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также сети военной связи.

В CENTCOM подчеркнули, что эти действия должны еще больше снизить способность Ирана совершать атаки на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Американское командование подчеркнуло, что операция проводится по приказу президента США Дональда Трампа, а ее целью является привлечение Ирана к ответственности за угрозы международному судоходству.

Напомним, что 17 июля США атаковали объекты наблюдения, военную логистическую инфраструктуру, подземные хранилища оружия и морские силы Ирана.

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