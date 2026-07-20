Девятая ночь ударов США по Ирану: какие объекты атаковали американские военные
- CENTCOM завершило девятую подряд волну ударов по Ирану.
- Под удар попали командные центры, ПВО, береговое наблюдение и ракетные объекты.
- США заявляют, что операция направлена на защиту судоходства в Ормузском проливе.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении девятой подряд волны авиаударов по военным объектам Ирана. По данным американских военных, операция была направлена на дальнейшее ослабление способностей Тегерана, которые, по утверждению Вашингтона, используются для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.
Об этом сообщается в сообщении Центрального командования США в соцсети X.
Удары США по Ирану
В CENTCOM отметили, что новый этап операции начался в 19:00 по восточному времени 19 июля, а уже в 22:00 командование объявило о его успешном завершении.
В ходе ударов американские силы поразили ряд военных целей, среди которых командные центры, объекты противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морская инфраструктура, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также сети военной связи.
В CENTCOM подчеркнули, что эти действия должны еще больше снизить способность Ирана совершать атаки на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Американское командование подчеркнуло, что операция проводится по приказу президента США Дональда Трампа, а ее целью является привлечение Ирана к ответственности за угрозы международному судоходству.
Напомним, что 17 июля США атаковали объекты наблюдения, военную логистическую инфраструктуру, подземные хранилища оружия и морские силы Ирана.