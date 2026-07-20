Сегодня утром, 20 июля, российские ударные дроны типа Shahed/Гербер атаковали Николаев.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Атака на АЗС в Николаеве

В 05:12 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных дронов Николаевской области.

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В результате атаки в Николаеве повреждены два здания АЗС и выбиты окна в многоэтажке. К счастью, никто не пострадал.

Вчера россияне дважды атаковали дронами Молния Галицыновскую общину. В результате одной из атак в селе Прибужское ранения получили двое мужчин — 43 и 55 лет. Их доставили в больницу. К утру состояние пострадавших — средней тяжести, стабильное.

Также взрывами поврежден автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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