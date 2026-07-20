Россия атаковала Николаев дронами: повреждены АЗС и жилой дом
- Россия атаковала Николаев ударными дронами Shahed/Гербера.
- Повреждены два здания автозаправочной станции.
- В многоэтажке выбиты окна.
Сегодня утром, 20 июля, российские ударные дроны типа Shahed/Гербер атаковали Николаев.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
Атака на АЗС в Николаеве
В 05:12 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных дронов Николаевской области.
В результате атаки в Николаеве повреждены два здания АЗС и выбиты окна в многоэтажке. К счастью, никто не пострадал.
Вчера россияне дважды атаковали дронами Молния Галицыновскую общину. В результате одной из атак в селе Прибужское ранения получили двое мужчин — 43 и 55 лет. Их доставили в больницу. К утру состояние пострадавших — средней тяжести, стабильное.
Также взрывами поврежден автомобиль.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.