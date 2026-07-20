РФ атаковала Украину двумя ракетами Х-59/69 и 94 дронами: сколько целей сбито
В ночь на 20 июля (с 18:00 19 июля) российский враг атаковал территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 20 июля
Авиаракеты россияне запустили с временно оккупированной территории Крыма, а дроны по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 81 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и девяти ударных дронов на девяти локациях. Одна ракета Х-59/69 не достигла своей цели.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления дронами, одну пушку, два состава материально-технического обеспечения и один другой важный объект противника.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушные сили ВСУ