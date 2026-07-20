В ночь на 20 июля (с 18:00 19 июля) российский враг атаковал территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 20 июля

Авиаракеты россияне запустили с временно оккупированной территории Крыма, а дроны по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 81 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и девяти ударных дронов на девяти локациях. Одна ракета Х-59/69 не достигла своей цели.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления дронами, одну пушку, два состава материально-технического обеспечения и один другой важный объект противника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные сили ВСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.