Взрывы в Одессе прогремели утром 20 июля во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 20 июля: что известно

По словам начальника Одесской ГВА, российские войска нанесли ракетный удар по городу.

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— Враг продолжает терроризировать наш город. Утром он нанес ракетный удар по Одессе. Пострадала инфраструктура, — сообщил Сергей Лысак.

В данный момент информации о пострадавших или погибших в результате взрывов в Одессе сегодня, 20 июля, не поступало.

На месте попадания работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняют последствия российского удара.

Напомним, что вечером 19 июля Россия нанесла ракетный удар по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который шел под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежит турецкому владельцу.

Судно перевозило зерно и направлялось к выходу из зоны боевых действий в Черном море.

По данным Военно-морских сил ВСУ, оккупанты выпустили по судну три крылатые ракеты Х-59/Х-69. Одна из них попала в надстройку с правого борта, после чего на борту возник пожар.

В результате атаки погибли пять человек (в частности украинец), еще восемь членов экипажа (граждан Сирии и Индии) эвакуировали и доставили в больницу в Одессе.

Судьба еще пяти членов экипажа остается неизвестной, поисковая операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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