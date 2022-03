38 стран мира обратились в Международный уголовный суд из-за варварского вторжения России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, это самое многочисленное обращение в истории.

Уже неделю в Украине идет война. Россия незаконно вторглась на территорию страны по разным направлениям и регулярно обстреливает мирные города. От этого гибнут не только военные, которые смело сопротивляются, но и обычные украинцы.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.

We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022