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Факты / Мир / Мировые новости

Путин не может совершать агрессию. 38 стран обратились в Международный уголовный суд

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Борис Джонсон

38 стран мира обратились в Международный уголовный суд из-за варварского вторжения России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, это самое многочисленное обращение в истории.

— Сейчас ясно, что Путин не может безнаказанно совершать такие ужасные действия, — добавил Борис Джонсон.

Уже неделю в Украине идет война. Россия незаконно вторглась на территорию страны по разным направлениям и регулярно обстреливает мирные города. От этого гибнут не только военные, которые смело сопротивляются, но и обычные украинцы.

Мировое сообщество объединилось вокруг Украины и решительно осуждает варварские действия агрессора. Киев получает помощь оружием, деньгами, гуманитаркой. Кроме того, к нашим защитникам присоединяются добровольцы из других стран.

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Украинцев призывают сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации и без излишней необходимости не оставлять свои убежища.

Фото: Depositphotos

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