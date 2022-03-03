38 стран мира обратились в Международный уголовный суд из-за варварского вторжения России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, это самое многочисленное обращение в истории.

— Сейчас ясно, что Путин не может безнаказанно совершать такие ужасные действия, — добавил Борис Джонсон.

Уже неделю в Украине идет война. Россия незаконно вторглась на территорию страны по разным направлениям и регулярно обстреливает мирные города. От этого гибнут не только военные, которые смело сопротивляются, но и обычные украинцы.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine. We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022

Мировое сообщество объединилось вокруг Украины и решительно осуждает варварские действия агрессора. Киев получает помощь оружием, деньгами, гуманитаркой. Кроме того, к нашим защитникам присоединяются добровольцы из других стран.

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Украинцев призывают сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации и без излишней необходимости не оставлять свои убежища.