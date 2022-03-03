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Факты / Мир / Мировые новости

Еженедельник Time поместил на обложку цитату Зеленского

Татьяна Забожко редактор ленты
Еженедельник Time поместил на обложку цитату Зеленского

Американский еженедельник Time в свежем номере поместил на обложку цитату президента Украины Владимира Зеленского.

 

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Допис, поширений TIME (@time)

На сине-желтом фоне изображены слова главы Украины из речи в Европарламенте 1 марта Жизнь победит смерть, а свет победит тьму.

– Перед лицом жестокого российского вторжения мужественные поступки президента Украины Владимира Зеленского вдохновили его народ и активизировали демократию во всем мире, – отмечают представители американского еженедельника.

Известный журнал реагировал и на начало вторжения РФ в Украину.

Неделю назад номер вышел под названием Возвращение истории. Как Путин разрушил европейские мечты.

Напомним, полномасштабная война России против Украины началась утром 24 февраля.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

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