Дилема для США та Європи: обкладинка Time про вторгнення РФ в Україну

Відомий журнал Time показав обкладинку нового випуску, присвяченого вторгненню РФ в Україну. Номер вийшов під заголовком Повернення історії. Як Путін зруйнував європейські мрії.

Також Time в Instagram викотив пост про те, як президента РФ Володимир Путін вдерся в Україну, а також йдеться про дилему США та Європи.

Кореспондент журналу Time Саймон Шустер запевняє, що це був удар не лише по Україні, а й до США.

– Коли Володимир Путін рано-вранці в четвер оголосив війну, він не ставив своєю кінцевою метою Україну, – пише Саймон Шустер.

Він додав, що натомість російський лідер зосередився на США та їхніх союзниках.

– Серед багатьох загроз, які він видав у своєму оголошенні війни, найстрашніша була призначена не для України. А для зовнішніх сил, які можуть стати на її захист, що є тонко завуальованим посиланням на союзників Києва у США та Європі, – йдеться у матеріалі.

Журналіст пише, що розпочавши цю війну, Путін поставив США та їхніх союзників перед болісною дилемою.

– Вони можуть або порушити свої обіцянки про підтримку України та передати країну Росії, або ризикнути опинитися втягнутими у війну з ядерною наддержавою, яка має намір їх принизити, – йдеться у матеріалі журналіста.