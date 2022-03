Россия совершает военные преступления на территории Украины – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США получили очень убедительные сообщения о преднамеренных атаках РФ против гражданских жителей Украины, что есть военным преступлением.

В интервью CNN Блинкен отметил, что они документируют все доказательства совершения военных преступлений Россией.

— Мы видели очень надежные сообщения об умышленных атаках против гражданских, являющихся военным преступлением. Мы видели очень надежные сообщения по использованию конкретного оружия. Сейчас мы все это документируем, собираем все, изучаем, чтобы убедиться, что соответствующие организации и учреждения расследовали, были ли совершены военные преступления, — заявил Госсекретарь США.

Blinken tells CNN the US is investigating and documenting reports of Russian attacks on Ukrainian civilians that could constitute war crimes.

