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Факты / Мир / Мировые новости

Россия совершает военные преступления на территории Украины – Блинкен

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США получили очень убедительные сообщения о преднамеренных атаках РФ против гражданских жителей Украины, что есть военным преступлением.

В интервью CNN Блинкен отметил, что они документируют все доказательства совершения военных преступлений Россией.

— Мы видели очень надежные сообщения об умышленных атаках против гражданских, являющихся военным преступлением. Мы видели очень надежные сообщения по использованию конкретного оружия. Сейчас мы все это документируем, собираем все, изучаем, чтобы убедиться, что соответствующие организации и учреждения расследовали, были ли совершены военные преступления, — заявил Госсекретарь США.

Ранее мы писали, что украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений. На платформе Google Drive собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных, а также жалость российской армии и пленных.

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Фото: Getty Images

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