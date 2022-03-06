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Факти / Україна

Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів

Ольга Тищук, Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів
Фото: УНІАН

Українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України.

Архів доступний за посиланням. Ініціатори проекту закликають українців і громадян інших країн користуватись фото-архівом, щоб показувати росіянам злочини їх військових і жалюгідність російської армії і полонених.

“Єдине, на що спроможні окупанти – це бомбардування ракетами мирних українських міст, в масштабах, які можна порівняти хіба що з найжорстокішими операціями Другої світової війни”, – зазначають організатори архіву.

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Для інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України запущено сайт “Русский корабль”. Також було створено документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.

Також, задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни й створили сайт https://zastansyadoma.com/

Джерело: УНІАН
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