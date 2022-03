Известная американская корпорация McDonald’s выступила в поддержку Украины и закрыла все 850 ресторанов на территории России.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 8 марта на сайте McDonald’s.

In a message shared to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski shared that McDonald’s will temporarily close all restaurants and pause all operations in Russia. Click to read the message in its entirety. https://t.co/g8BXaKxvNj pic.twitter.com/6jt0NnYhKz

— McDonald’s Corporation (@McDonaldsCorp) March 8, 2022