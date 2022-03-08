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Факты / Мир / Мировые новости

McDonald’s поддержал Украину и закрыл 850 ресторанов в России

Наташа Тарчевська редактор ленты
McDonald’s поддержал Украину и закрыл 850 ресторанов в России

Известная американская корпорация McDonald’s выступила в поддержку Украины и закрыла все 850 ресторанов на территории России.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 8 марта на сайте McDonald’s.

— Конфликт в Украине нанес невыразимые страдания невинным людям. Мы присоединяемся к миру в осуждении агрессии и насилия и молимся о мире. Нашим приоритетом номер один с начала этого кризиса были и останутся люди, — говорится в сообщении.

С начала войны в Украине, несмотря на остановку работы украинских ресторанов McDonald’s, все работники продолжают получать зарплату. Более того, McDonald’s пожертвовал $5 млн работающим в компании украинцам.

Что касается McDonald’s Russia, то в компании отметили, что на них работали более 62 тыс. россиян: все они остались без работы.

Гендиректор McDonald’s подчеркнул, что “не может предугадать”, когда россияне смогут ожидать возвращения компании в РФ.

Фото: Depositphotos

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