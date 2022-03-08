Известная американская корпорация McDonald’s выступила в поддержку Украины и закрыла все 850 ресторанов на территории России.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 8 марта на сайте McDonald’s.

In a message shared to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski shared that McDonald’s will temporarily close all restaurants and pause all operations in Russia. Click to read the message in its entirety. https://t.co/g8BXaKxvNj pic.twitter.com/6jt0NnYhKz — McDonald’s Corporation (@McDonaldsCorp) March 8, 2022

— Конфликт в Украине нанес невыразимые страдания невинным людям. Мы присоединяемся к миру в осуждении агрессии и насилия и молимся о мире. Нашим приоритетом номер один с начала этого кризиса были и останутся люди, — говорится в сообщении.

С начала войны в Украине, несмотря на остановку работы украинских ресторанов McDonald’s, все работники продолжают получать зарплату. Более того, McDonald’s пожертвовал $5 млн работающим в компании украинцам.

Что касается McDonald’s Russia, то в компании отметили, что на них работали более 62 тыс. россиян: все они остались без работы.

Гендиректор McDonald’s подчеркнул, что “не может предугадать”, когда россияне смогут ожидать возвращения компании в РФ.