Польша передает все свои истребители Миг-29 в распоряжение США — МИД

Польша готова переместить свои истребители Миг-29 на авиабазу Вооруженных сил США Рамштайн и передать их для использования. Польское правительство ожидает, что США взамен как можно скорее заменит авиатранспорт.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страна пошла на такой шаг после консультаций между президентом и правительством. Польша передаст Миг-29 в распоряжение правительства США.

– Власти Польши после консультаций между президентом и правительством готовы быстро и бесплатно разместить все свои самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США, – говорится в заявлении министра.

Польша просит Америку предоставить авиатранспорт с соответствующими оперативными возможностями, заявив о готовности дать условия закупки.

— Польское правительство также просит других союзников по НАТО, владельцев самолетов МиГ-29, действовать в том же духе, — сообщается в заявлении.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.