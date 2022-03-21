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Байден после саммитов G7 и НАТО поедет в Варшаву: будет говорить с Дудой о помощи Украине

Илья Нежигай редактор ленты
джо байден

Президент США Джо Байден на этой неделе отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и “наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию” за ее вторжение.

Об этом сообщается в пресс-пуле Белого дома.

Визит президента США в Польшу последует за встречами Джо Байдена в Брюсселе (Бельгия) с союзниками по НАТО, лидерами Большой семерки (G7) и лидерами Евросоюза.

— В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву, Польша, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который породила неоправданная и неспровоцированная война России против Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее был созван экстренный саммит стран-членов НАТО, который состоится 24 марта в Брюсселе. В рамках этой же встречи должны пройти заседания Евросовета и Большой семерки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса польской стороной будет предложено создание миротворческой миссии в Украине.

В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон уже заявил, что Соединенное Королевство будет отстаивать интересы Украины на заседаниях Североатлантического альянса и встречах Большой семерки.

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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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