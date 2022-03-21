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Факты / Мир / Мировые новости

Британия продолжит наращивать военную поддержку Украины, чтобы закончить войну — Джонсон

Илья Нежигай редактор ленты
Борис Джонсон

Великобритания будет отстаивать интересы Украины на заседаниях Североатлантического альянса и встречах Большой семерки (G7).

Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

– Я разговаривал с президентом Владимиром Зеленским сегодня днем, чтобы изложить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и Большой семерки на этой неделе, – написал он.

Премьер Джонсон добавил, что Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этой “ужасной” войне России против Украины.

Напомним, ранее был созван экстренный саммит стран-членов НАТО, который состоится 24 марта в Брюсселе. В рамках этой же встречи должны пройти заседания Евросовета и Большой семерки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса польской стороной будет предложено создание миротворческой миссии в Украине.

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Источник: Boris Johnson

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Фото: Depositphotos

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