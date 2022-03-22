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Факты / Мир / Мировые новости

Премьер Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в Киев

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Премьер Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в Киев

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт планирует посетить Украину.

Он приказал спецслужбам страны подготовиться к возможному визиту в Киев.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что это будут важные переговоры по прекращению огня. Но пока не ясно, когда такой визит может состояться.

Разговоры об этом начались в израильском правительстве после призыва украинских властей организовать поездку, чтобы продемонстрировать поддержку. Однако сотрудники службы безопасности Израиля отмечают, что такой визит станет кошмаром безопасности.

Израильские официальные лица также сообщили украинским коллегам, что Беннетт не поедет в Киев для фотосессии, а посетит столицу Украины только в том случае, если стороны будут близки к достижению мирного соглашения.

Таким образом Беннетт хочет помочь договоренностям дойти до финиша.

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Фото: Getty Images

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