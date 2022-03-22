Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала $635 тыс. в помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от российского вторжения.

Первые средства, поступившие от доноров, уже перечислили нуждающимся в помощи зоопаркам.

– Эти денежные переводы предназначены помочь зоопаркам покрыть расходы для пополнения запасов на местах, пока банковские средства еще доступны, – говорится в сообщении.

Пожертвования Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов начала собирать после того, как директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий попросил о помощи.

– Мы ежедневно ходим на работу, кормим и убираем у животных, несмотря на вой сирены воздушного налета, – говорил тогда Владимир Топчий.

Зоопарк начали бомбить с начала полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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