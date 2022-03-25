Путин и Лукашенко – наши общие враги: белоруска о помощи соотечественников Украине

Белорусская студента из Ukrainian film school Мария Булавинская поделилась тем, какая ситуация сейчас на ее родине, а также рассказала, как ее соотечественники помогают Украине.

Она отметила, что уже два года не живет в Беларуси из-за политического преследования.

— И сегодня с моей родной Гомельщины в Украину летят российские ракеты. Поэтому меня попросили рассказать как белорусы относятся к войне и агрессии России в отношении Украины, — отметила Мария.

Рассказ она начала с того, как сейчас, в целом ситуация в Беларуси.

— Наверняка часть украинцев видели лекцию Путина, в которой он фактически объявил войну Украине, тогда он сказал, что Украину придумал Ленин. Так вот, все то же самое, что Путин тогда сказал про Украину, Лукашенко считает про Беларусь. Путин хотел уничтожить украинцев за три дня, Лукашенко уничтожал белорусов целенаправленно 28 лет, — отметила девушка.

Она добавила, что самопровозглашенный президент ее страны целенаправленно уничтожал белорусский язык, переписывал историю, пытал и убивал белорусов.

— Белорусы протестовали, но эти протесты были задушены и сегодня Белорусь фактически находится под оккупацией. Большинство белорусов против этой войны, 27 февраля белорусы вышли на антивоенный протест, тогда было задержано более 600 человек, а по другим источникам более 1 тыс. человек, — продолжила студентка.

Она также рассказала, что по прошествию 15 суток белорусы начали выходить на волю и делиться теми кошмарами, которые им пришлось пережить в тюрьме.

— Тогда белорусы начали партизанскую войну. Сегодня проводятся диверсии на ЖД, чтоб остановить передвижение российского оружия до границы с Украиной. Такие диверсии уже были проведены в Гомельской, Витебской, Брестской областях, — поделилась Мария Булавинская.

Кроме того, по ее словам, белорусы абсолютно спокойно относятся к санкциям. Более того, они радуются, если те бью по заводам и предприятиям.

— Белорусы абсолютно спокойно относятся к санациям, и когда они ударяют по заводам или предприятиям, наоборот радуются, потому что надеются что удар по экономике, может навредить и режиму Лукашенко, — заявила девушка.

Она рассказала, что белорусы по всему миру собирают деньги для помощи украинским беженцам, для закупки автомобилей скорой помощи, медикаментов и военной амуниции.

Также девушка поделилась символом лукашенковских войск, отвечая на вопрос о том, вступят ли войска Белоруси в войну.

— Так вот, чтоб понимать что представляют собой белорусские войска, хочу показать символ солдата Лукашенко — это снеговик, который слепили идеологи Белоруси, когда хотели оправдать ввод российских войск на территорию Белоруси, — отметила Мария (снеговика можно увидеть на видео).

Она добавила, что есть и нормальные белорусские военные, которые сейчас сражаются на стороне Киева против российских оккупантов.