В Беларуси люди создают преграды, чтобы не допустить белорусские войска в Украину. Об этом сообщает советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

По его словам, белорусы также останавливают российские поезда и портят российскую технику.

— Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину. Украина победит, Беларусь также будет освобождена, — написал он в Twitter.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼????????Ukraine will prevail, ￼️⬜️????￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022

Также Франак Вячорка опубликовал карту Железнодорожное сопротивление-2022, на которую были нанесены результаты действий белорусских партизан.

Кроме того, Вячорка добавил, что российская “фабрика троллей” сейчас активно ведет свою деятельность в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами и втянуть граждан Беларуси в войну.

20 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что армия Беларуси готовится к прямому вторжению в Украину. В частности, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на нашу территорию.

Однако в Генштабе уверяют, что украинская армия готова дать отпор. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что среди военнослужащих Беларуси уже назревает страх и нежелание воевать в Украине. В частности, от военных есть запрос на информацию, как сдаться в плен ВСУ.