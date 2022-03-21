Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Мир

В Беларуси партизаны портят технику РФ и останавливают поезда – советник Тихановской

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Беларуси партизаны портят технику РФ и останавливают поезда – советник Тихановской

В Беларуси люди создают преграды, чтобы не допустить белорусские войска в Украину. Об этом сообщает советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

По его словам, белорусы также останавливают российские поезда и портят российскую технику.

— Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину. Украина победит, Беларусь также будет освобождена, — написал он в Twitter.

Также Франак Вячорка опубликовал карту Железнодорожное сопротивление-2022, на которую были нанесены результаты действий белорусских партизан.

Кроме того, Вячорка добавил, что российская “фабрика троллей” сейчас активно ведет свою деятельность в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами и втянуть граждан Беларуси в войну.

Читайте
Данилов: если хотя бы один белорусский солдат перейдет границу Украины, он будет уничтожен

20 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что армия Беларуси готовится к прямому вторжению в Украину. В частности, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на нашу территорию.

Однако в Генштабе уверяют, что украинская армия готова дать отпор. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что среди военнослужащих Беларуси уже назревает страх и нежелание воевать в Украине. В частности, от военных есть запрос на информацию, как сдаться в плен ВСУ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка