В Беларуси люди создают преграды, чтобы не допустить белорусские войска в Украину. Об этом сообщает советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

По его словам, белорусы также останавливают российские поезда и портят российскую технику.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ????????Ukraine will prevail, ️⬜️????️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022