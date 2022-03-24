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Факты / Украина / Политика

Это вопрос вероятной угрозы: Зеленский об участии Беларуси в войне против Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что нельзя недооценивать вероятность вступления Беларуси в войну РФ против Украины, поэтому ВСУ готовятся к любым сценариям.

Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

– Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию. Это не вопрос веры, прогнозов и т. п. Это вопрос вероятной угрозы и нашей готовности к ней. Беларусь, к сожалению, с первых дней этого полномасштабного вторжения стала базой для российской армии – танков, БТРов, самолетов, – сказал президент.

В то же время, по его словам, известно, что многие белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине – для них это верная смерть.

— Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не пересечет ли оно ту границу, которая называется государственная граница — время покажет, — сказал Зеленский.

По данным советника лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франака Вячорки, в Беларуси люди создают преграды, чтобы не допустить белорусские войска в Украину.

По его словам, фактически белорусы сейчас действуют как партизаны во время Второй мировой войны – останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки.

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Фото: Офис президента

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