Макрон не согласился с Байденом, который назвал Путина мясником

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “не будет использовать такие высказывания” после того, как президент США Джо Байден назвал российского президента Путина “мясником” из-за войны в Украине.

По мнению Макрона, такие высказывания о вожде Кремля могут сделать невозможным дипломатическое урегулирование”, в которое верит французский президент.

– Я бы не использовал эти слова, – сказал Макрон в интервью телеканалу France 3.

Французский лидер заявил, что “нужно сделать все, чтобы не допустить обострения ситуации”, если есть надежда остановить войну России в Украине.

Макрон сказал France 3, что видит свою задачу сначала в “достижении прекращения огня, а затем полного вывода российских войск дипломатическими средствами”.

– Если мы хотим это сделать, мы не должны обострять ни словами, ни действиями, – сказал он.

Во время визита в Варшаву президент США Джо Байден назвал Путина “мясником” и сказал: Этот человек не может оставаться у власти.

Позже Белый дом заявил, что США не призывают к смене режима в России.