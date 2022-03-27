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Макрон не согласился с Байденом, который назвал Путина мясником

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Еммануель Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “не будет использовать такие высказывания” после того, как президент США Джо Байден назвал российского президента Путина “мясником” из-за войны в Украине.

По мнению Макрона, такие высказывания о вожде Кремля могут сделать невозможным дипломатическое урегулирование”, в которое верит французский президент.

– Я бы не использовал эти слова, – сказал Макрон в интервью телеканалу France 3.

Французский лидер заявил, что “нужно сделать все, чтобы не допустить обострения ситуации”, если есть надежда остановить войну России в Украине.

Макрон сказал France 3, что видит свою задачу сначала в “достижении прекращения огня, а затем полного вывода российских войск дипломатическими средствами”.

– Если мы хотим это сделать, мы не должны обострять ни словами, ни действиями, – сказал он.

Во время визита в Варшаву президент США Джо Байден назвал Путина “мясником” и сказал: Этот человек не может оставаться у власти.

Позже Белый дом заявил, что США не призывают к смене режима в России.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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