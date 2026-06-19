Украина запускает открытый доступ к технологиям российского оружия для партнеров со всего мира, платформу TrophyLab.

Украина открывает для партнеров доступ к военным технологиям РФ

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, весь цивилизованный мир получит информацию о российских военных технологиях, в том числе ракетах.

– Эти знания ускорят разработку эффективных средств противодействия для Украины и помогут другим партнерам усилить свою обороноспособность, – информирует она.

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Свириденко отмечает, что это центр исследования трофейной техники, объединяющий производителей, инженеров, ученых, лаборатории и международных партнеров для изучения российского вооружения и обмена результатами исследований.

Платформа аккумулирует данные подразделений Сил обороны Украины, ГУР, СБУ и профильных научных учреждений.

Используя платформу TrophyLab исследователи получают доступ к каталогу чертежей, техническим данным и результатам анализа российского вооружения. Это общая база знаний, которая позволяет использовать уже проведенные исследования и быстрее создавать решения по противодействию.

Получить доступ к каталогу могут:

научные организации Украины,

воинские части Сил обороны,

украинские производители оборонных технологий,

государственные учреждения и оборонные ведомства стран-партнеров,

иностранные оборонные компании государств-партнеров, отвечающие требованиям Минобороны.

Со своей стороны, министр обороны Украины Михаил Федоров информирует, что платформа позволяет подать запрос на физическое исследование трофейных образцов.

– Есть несколько форматов работы с образцами: от исследования без повреждения до испытаний, предусматривающих полную разборку или уничтожение изделия, – добавляет министр обороны.

Ukraine launches TrophyLab: we are opening access to captured Russian weapon technologies for our global partners. Every missile, drone, and vehicle seized on the battlefield is now a source of knowledge for the free world. Through this secure platform, allied governments,… pic.twitter.com/IM6ujyFnPB — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 19, 2026



По его словам, это позволяет инженерам тестировать свои решения на реальной технике противника и значительно сокращать цикл создания технологий противодействия.

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