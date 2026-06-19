Технологии оружия РФ: Украина открывает для партнеров доступ к военной платформе
- Украина запускает платформу TrophyLab, которая откроет партнерам доступ к данным о российских военных технологиях и трофейном вооружении.
- Платформа объединит производителей, инженеров, ученых, лаборатории и международных партнеров для изучения оружия РФ и создания эффективных средств противодействия.
- Через TrophyLab исследователи смогут получать технические данные, чертежи, результаты анализа и подавать запросы на физическое исследование трофейных образцов.
Украина запускает открытый доступ к технологиям российского оружия для партнеров со всего мира, платформу TrophyLab.
Украина открывает для партнеров доступ к военным технологиям РФ
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, весь цивилизованный мир получит информацию о российских военных технологиях, в том числе ракетах.
– Эти знания ускорят разработку эффективных средств противодействия для Украины и помогут другим партнерам усилить свою обороноспособность, – информирует она.
Свириденко отмечает, что это центр исследования трофейной техники, объединяющий производителей, инженеров, ученых, лаборатории и международных партнеров для изучения российского вооружения и обмена результатами исследований.
Платформа аккумулирует данные подразделений Сил обороны Украины, ГУР, СБУ и профильных научных учреждений.
Используя платформу TrophyLab исследователи получают доступ к каталогу чертежей, техническим данным и результатам анализа российского вооружения. Это общая база знаний, которая позволяет использовать уже проведенные исследования и быстрее создавать решения по противодействию.
Получить доступ к каталогу могут:
- научные организации Украины,
- воинские части Сил обороны,
- украинские производители оборонных технологий,
- государственные учреждения и оборонные ведомства стран-партнеров,
- иностранные оборонные компании государств-партнеров, отвечающие требованиям Минобороны.
Со своей стороны, министр обороны Украины Михаил Федоров информирует, что платформа позволяет подать запрос на физическое исследование трофейных образцов.
– Есть несколько форматов работы с образцами: от исследования без повреждения до испытаний, предусматривающих полную разборку или уничтожение изделия, – добавляет министр обороны.
Ukraine launches TrophyLab: we are opening access to captured Russian weapon technologies for our global partners. Every missile, drone, and vehicle seized on the battlefield is now a source of knowledge for the free world.
Through this secure platform, allied governments,… pic.twitter.com/IM6ujyFnPB
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 19, 2026
По его словам, это позволяет инженерам тестировать свои решения на реальной технике противника и значительно сокращать цикл создания технологий противодействия.