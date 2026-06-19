Президент Франции Эммануэль Макрон назвал факторы, которые привели к “настоящим изменениям” в подходе президента США Дональда Трампа к войне в Украине.

Об этом Макрон заявил в эфире France 2.

Почему Трамп изменил взгляды на войну в Украине

По словам французского лидера, ключевую роль сыграли стойкость украинского народа и его “впечатляющие” военные возможности.

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Также повлияли готовность европейских государств брать на себя ответственность за поддержку Украины и обеспечение её безопасности, а также понимание того, что Россия не соблюдает взятые на себя обязательства.

— Он думал, что Украина проиграет. Именно поэтому он хотел быстро заключить мир. Вспомните январь-февраль 2025 года, кажется, что это было целую вечность назад. Он думал, что Украина проиграет. Все очень плохо происходило в Овальном кабинете с президентом Зеленским, — напомнил Макрон.

Французский президент отметил, что с тех пор удалось пройти “огромный путь”. И это стало возможным благодаря самим украинцам.

— Этот путь — прежде всего победа украинцев в их способности, в их убедительности. Президент Трамп увидел, что всё, что ему говорили о том, что украинцы сломаются, что они не переживут зиму, было неправдой. И что перед ним — мужественные, инновационные люди, которых он уважает, — подчеркнул Макрон.

Он отметил технологические и производственные возможности Украины, в частности в сфере беспилотных технологий.

По словам французского лидера, российско-украинская война является войной дронов, в которой “украинская производственная способность является впечатляющей”.

Вторым фактором, который повлиял на позицию Трампа, французский президент назвал готовность европейских стран брать на себя ответственность за дальнейшую поддержку Украины и будущие гарантии безопасности.

Речь идет о шагах, предпринятых в течение последних месяцев. В частности, о создании Коалиции желающих, которую сформировали европейские государства вместе с несколькими союзниками — Канадой, Японией и Австралией, поддерживающими Украину.

— Мы будем строить эти гарантии безопасности на следующий день после достижения мира, — сказал президент Франции.

Третьим фактором Макрон назвал изменение восприятия России со стороны Трампа. По его словам, президент США убедился, что Москва не выполняет свои обещания, а ее видение “мира” фактически означает капитуляцию Украины.

— Поэтому да, во время этого G7 произошла настоящая перемена, которую следует приветствовать, и это настоящий прогресс, — подытожил он.

Напомним, издание Politico со ссылкой на трех представителей стран G7 сообщало, что Эммануэль Макрон добился дипломатического прорыва во время саммита G7 и убедил Дональда Трампа поддержать совместную декларацию по Украине, а также дальнейшую военную помощь Киеву.

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