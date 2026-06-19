В пятницу, 19 июня, в Московской области РФ раздаются взрывы — в сети сообщают о новой атаке дронов.

Новая атака на Москву 19 июня

Видео с дронами в Москве и области публикуют мониторинговые Telegram-каналы.

Exilenova+ информирует, что сегодня началась новая комбинированная атака, дроны заходят на Москву с разных направлений.

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Городской глава Москвы Сергей Собянин сообщает, что днем ​​19 июня росПВО якобы “сбило” в общей сложности около 35 БпЛА, которые летели на столицу РФ, и заявляет о падении “обломков” дронов. Атака продолжается.

— Еще один БпЛА уничтожен системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, – написал он в Telegram.

РосСМИ отмечают, что аэропорт Шереметьево продолжает функционировать “по согласованию”.

— Московская стабильность теперь заключается в наличии дронов в небе, поскольку россияне и москвичи избрали Путина, который привел войну в их дома, — прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, что сегодняшняя атака дронов на Москву – уже третья за последние дни. Так, в ночь на 16 июня и утром Москва и Московская область подверглись массированной атаке дронов, а российские власти заявили о работе ПВО.

Под ударом оказался Московский НПЗ в районе Капотни, который обеспечивает значительную часть потребностей столичного региона в горючем.

Ночью и утром 18 июня Московский НПЗ снова атаковали дроны, там вспыхнул масштабный пожар.

В то же время, аналитики ISW отмечают, что регулярные украинские удары по хорошо защищенным объектам в глубоком тылу России указывают на слабые места в российской системе противовоздушной обороны и ее неспособность полностью защитить собственное население.

По их оценкам рост частоты, масштаба и дальности таких атак демонстрирует усиление уязвимости российской ПВО и создает для Кремля дополнительные трудности в попытках скрыть от общества реальную цену войны.

Они также добавили, что дополнительным фактором давления на российскую ПВО могут являться проблемы с запасами ракет-перехватчиков.

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