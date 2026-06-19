Третья за последние дни: Москва и область снова под атакой БпЛА
- В пятницу, 19 июня, в Москве и Московской области снова раздаются взрывы, а мониторинговые каналы сообщают о новой комбинированной атаке дронов.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении около 35 БпЛА и падении обломков, при этом атака, по сообщениям, продолжается.
- Это уже третья атака дронов на Москву за последние дни после ударов 16 и 18 июня.
В пятницу, 19 июня, в Московской области РФ раздаются взрывы — в сети сообщают о новой атаке дронов.
Новая атака на Москву 19 июня
Видео с дронами в Москве и области публикуют мониторинговые Telegram-каналы.
Exilenova+ информирует, что сегодня началась новая комбинированная атака, дроны заходят на Москву с разных направлений.
Городской глава Москвы Сергей Собянин сообщает, что днем 19 июня росПВО якобы “сбило” в общей сложности около 35 БпЛА, которые летели на столицу РФ, и заявляет о падении “обломков” дронов. Атака продолжается.
— Еще один БпЛА уничтожен системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, – написал он в Telegram.
РосСМИ отмечают, что аэропорт Шереметьево продолжает функционировать “по согласованию”.
— Московская стабильность теперь заключается в наличии дронов в небе, поскольку россияне и москвичи избрали Путина, который привел войну в их дома, — прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Напомним, что сегодняшняя атака дронов на Москву – уже третья за последние дни. Так, в ночь на 16 июня и утром Москва и Московская область подверглись массированной атаке дронов, а российские власти заявили о работе ПВО.
Под ударом оказался Московский НПЗ в районе Капотни, который обеспечивает значительную часть потребностей столичного региона в горючем.
Ночью и утром 18 июня Московский НПЗ снова атаковали дроны, там вспыхнул масштабный пожар.
В то же время, аналитики ISW отмечают, что регулярные украинские удары по хорошо защищенным объектам в глубоком тылу России указывают на слабые места в российской системе противовоздушной обороны и ее неспособность полностью защитить собственное население.
По их оценкам рост частоты, масштаба и дальности таких атак демонстрирует усиление уязвимости российской ПВО и создает для Кремля дополнительные трудности в попытках скрыть от общества реальную цену войны.
Они также добавили, что дополнительным фактором давления на российскую ПВО могут являться проблемы с запасами ракет-перехватчиков.