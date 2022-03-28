Турецкая компания презентовала прототип нового БпЛА с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БпЛА.

Об этом компания сообщила в Twitter.

— Национальная беспилотная боевая летательная система MIUS получила название Kızılelma (красное яблоко), — отметил технический директор Сельчук Байрактар.

MUIS оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu, который сейчас строится.

— Флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов, — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия Ивченко-Прогресс реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MIUS.

Сделка по покупке украинских реактивных двигателей была заключена в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

Джерело: Укринформ

Фото: BaykarTech