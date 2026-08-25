Российское Минобороны распространило заявление о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (бывшее название — Перше Травня) на севере Сумской области.

Как сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО, российская сторона распространяет недостоверные сведения о ситуации в населенном пункте.

Новоконстантиновка Сумской области

Группировка войск Курск также подчеркнула, что Новоконстантиновка остается под контролем Сил обороны. Украинские военные продолжают выполнять боевые задания на этом направлении.

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— Заявление Минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (Перше Травня) не соответствует действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, — заявили в центре коммуникаций группировки войск Курск.

Военные отметили, что ситуация на направлении остается контролируемой. В то же время боевые действия в районе населенного пункта продолжаются.

В группировке также заявили, что российское командование регулярно сообщает о якобы успехах, не соответствующих реальной ситуации на поле боя. По мнению украинских военных, эти сообщения используются для внутренней пропаганды и отчетности российского командования перед руководством.

Группировка войск Курск и ЦПД призвали доверять только официальным сообщениям Генерального штаба ВСУ.

Об изменениях ситуации в этом направлении украинские военные обещают сообщать отдельно.

Новоконстантиновка на карте

Село Новоконстантиновка расположено почти у границы с Россией. По состоянию на 2001 год население составляло 26 человек. До 2024 года село называлось Перше Травня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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