Новоконстантиновка под контролем ВСУ: военные опровергли фейк РФ о захвате села
- РФ заявила о якобы захвате Новоконстантиновки.
- В группировке войск Курск опровергли информацию Минобороны РФ.
- Бои в районе Новоконстантиновки продолжаются.
Российское Минобороны распространило заявление о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (бывшее название — Перше Травня) на севере Сумской области.
Как сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО, российская сторона распространяет недостоверные сведения о ситуации в населенном пункте.
Новоконстантиновка Сумской области
Группировка войск Курск также подчеркнула, что Новоконстантиновка остается под контролем Сил обороны. Украинские военные продолжают выполнять боевые задания на этом направлении.
— Заявление Минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (Перше Травня) не соответствует действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, — заявили в центре коммуникаций группировки войск Курск.
Военные отметили, что ситуация на направлении остается контролируемой. В то же время боевые действия в районе населенного пункта продолжаются.
В группировке также заявили, что российское командование регулярно сообщает о якобы успехах, не соответствующих реальной ситуации на поле боя. По мнению украинских военных, эти сообщения используются для внутренней пропаганды и отчетности российского командования перед руководством.
Группировка войск Курск и ЦПД призвали доверять только официальным сообщениям Генерального штаба ВСУ.
Об изменениях ситуации в этом направлении украинские военные обещают сообщать отдельно.
Новоконстантиновка на карте
Село Новоконстантиновка расположено почти у границы с Россией. По состоянию на 2001 год население составляло 26 человек. До 2024 года село называлось Перше Травня.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.