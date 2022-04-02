Европейская комиссия отказалась покупать газ РФ в рублях и менять условия контрактов

Европейская комиссия подтвердила свой отказ покупать газ у РФ в рублях и менять условия газовых контрактов.

Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

— Спасибо Франции и Европейской комиссии, с учетом нашего запроса, иметь координацию на уровне ЕС в ответ на попытку РФ подорвать стабильность платежей по долгосрочным газовым контрактам. Единство — наша величайшая сила. Платежи в долларах и евро будут сохранены,- пишет он.

Напоминаем, что ранее президент РФ Владимир Путин требовал перевести в рубли расчеты за поставки российского газа странам, которые ввели против России самые жесткие санкции.

Однако сначала страны Большой семерки согласовали совместную отказ по требованию России платить за экспорт газа РФ в рублях. А впоследствии и в Европейском Союзе отвергли требование РФ.